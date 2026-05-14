Рубио: Китай ждут глобальные последствия в случае операции против Тайваня

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что Китай ждут глобальные последствия в случае решения о силовой операции в отношении Тайваня.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.