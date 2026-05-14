Рубио: Китай ждут глобальные последствия в случае операции против Тайваня
14:44 14.05.2026 (обновлено: 15:01 14.05.2026)
Рубио: Китай ждут глобальные последствия в случае операции против Тайваня

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Китай столкнется с глобальными последствиями в случае силовой операции против Тайваня.
  • Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР и соблюдение принципа «одного Китая» — обязательным условием для других государств.
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что Китай ждут глобальные последствия в случае решения о силовой операции в отношении Тайваня.
"Мы считаем, что попытка решить этот вопрос силой или чем-то подобным стала бы серьезной ошибкой. Последствия были бы глобальными, и не только со стороны США", - сказал Рубио в интервью каналу NBC.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
