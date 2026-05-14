Росатом договорился о строительстве АЭС с Руандой, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Росатом» договорился о строительстве атомной электростанции в Руанде.
- Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что также договорились о строительстве атомных электростанций с Казахстаном, Вьетнамом и Мьянмой.
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. "Росатом" договорился о строительстве атомной электростанции в Руанде, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Договорились о строительство атомных электростанций с Казахстаном, Вьетнамом, Мьянмой, Руандой", - сказал Лихачев на съезде машиностроителей России в Национальном центре "Россия".
