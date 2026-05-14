Россия пошла по пути создания своих технологических решений, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия пошла по пути создания собственных технологических решений, заявил Путин.
- Он отметил, что страна стремится задавать тенденции на рынках и осваивать новые виды конкурентной продукции.
- Президент упомянул создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ, автономных систем и технологий искусственного интеллекта.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия пошла по пути создания собственных технологических решений, а не копирования чужих, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Оправдывает себя и наша стратегическая линия, решение, которое мы приняли не так уж и давно, а именно: не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельхозтехники, иной техники. Создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ, автономных систем, технологий искусственного интеллекта", - сказал Путин в ходе выступления на съезде Союза машиностроителей.
Юбилейный десятый съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.