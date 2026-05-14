16:06 14.05.2026 (обновлено: 16:51 14.05.2026)
В Москве начали испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера

Митькевич: в ИМБ начали клинические испытания препарата для лечения Альцгеймера

Лабораторные исследования. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Препарат для лечения болезни Альцгеймера, разработанный Институтом молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, уже проходит клинические испытания, заявил заместитель директора института, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Митькевич.
"Что же такое болезнь Альцгеймера на молекулярном уровне? Причину возникновения этого заболевания мы, по большому счету, до сих пор не знаем. Но точно знаем, что есть три основных игрока, которые считаются китами молекулярного уровня болезни Альцгеймера: это нейровоспаление, это пептид бета-амилоид <…> и тау-белок внутриклеточный", — сказал он на онлайн-заседании научного совета РАН "Науки о жизни", которое проходит в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Таким образом, по словам ученого, любой из этих факторов может спровоцировать возникновение болезни Альцгеймера.
"Надо сказать, что когда мы уже наблюдаем проявление на физиологическом уровне нарушения когнитивных функций, то, по большому счету, болезнь поздно лечить, ее можем только приостанавливать. Поэтому важно определять предтечи заболевания где-то на ранних стадиях", — подчеркнул замдиректора ИМБ.
По его словам, институт разрабатывает перспективное лечение болезни Альцгеймера посредством блокирования патогенного действия неправильных, уже модифицированных белков или пептидов на ранних стадиях.
"Этот тетрапептид уже прошел доклинические испытания и перешел в первую фазу клиники, все происходит на базе РНИМУ имени Пирогова. Это такая большая комплексная работа, которая сейчас, я надеюсь, дойдет до своего финала", — заключил Митькевич.
Разработанный препарат предполагается вводить пациенту подкожно или интраназально.
Хорошие новостиРоссийская академия наукРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаЗдоровье - ОбществоМоскваРоссия
 
 
