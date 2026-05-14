В Петербурге нашли центр с шестью тысячами сим-карт для мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ В Петербурге нашли технический центр с шестью тысячами сим-карт, которыми пользовались телефонные мошенники.

При обыске в одной из квартир на Красносельском шоссе задержали администратора центра.

Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК России.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Технический центр на 6 тысяч сим-карт, которыми пользовались телефонные мошенники, обнаружен силовиками в Петербурге, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, в среду правоохранители пришли с обыском в одну из квартир на Красносельском шоссе, откуда велась активная работа по техническому обеспечению телефонных мошенников, находящихся на Украине

"При обыске на месте задержан администратор центра, который управлял 21 сим-боксом, находившемся в одной из комнат. Также при обыске силовики нашли более 6 тысяч сим-карт различных мобильных операторов", - рассказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах отметили, что в отношении администратора центра возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ , включая организацию деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации или авторизации пользователя сети "Интернет" и незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика.

Позднее задержание администратора центра в Петербурге и возбуждение уголовных дел подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк