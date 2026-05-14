Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о будущих контактах Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 14.05.2026
Песков рассказал о будущих контактах Путина и Си Цзиньпина

Песков: контакты Путина и Си Цзиньпина не зависят от визита Трампа в Китай

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков сообщил, что подготовка визита Путина в КНР практически завершена и он состоится в ближайшее время.
  • Контакты Путина и Си Цзиньпина будут самостоятельными и не будут привязаны к повестке визита президента США Дональда Трампа в Китай.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Контакты президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будут самостоятельными, без привязки к повестке визита президента США Дональда Трампа в Китай, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщил, что подготовка визита Путина в КНР практически завершена, он состоится в самое ближайшее время.
"Мы ожидаем самостоятельных контактов с Си Цзиньпином", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидаются ли контакты Путина с Си Цзиньпином по итогам визита американского лидера в КНР.
Президент США Дональд Трамп отправился с государственным визитом в Китай. В четверг 14 мая состоялись переговоры американского лидера с Си Цзиньпином.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Трамп назвал встречи с китайскими представителями продуктивными
Вчера, 14:07
 
В миреКитайРоссияСШАСи ЦзиньпинВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала