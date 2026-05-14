Песков рассказал о будущих контактах Путина и Си Цзиньпина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков сообщил, что подготовка визита Путина в КНР практически завершена и он состоится в ближайшее время.
- Контакты Путина и Си Цзиньпина будут самостоятельными и не будут привязаны к повестке визита президента США Дональда Трампа в Китай.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Контакты президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будут самостоятельными, без привязки к повестке визита президента США Дональда Трампа в Китай, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ожидаем самостоятельных контактов с Си Цзиньпином", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидаются ли контакты Путина с Си Цзиньпином по итогам визита американского лидера в КНР.
Президент США Дональд Трамп отправился с государственным визитом в Китай. В четверг 14 мая состоялись переговоры американского лидера с Си Цзиньпином.