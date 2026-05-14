Трампа в Пекине приветствовали дети с флажками США и Китая

ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Прибывшего в Пекин с визитом президента США Дональда Трампа торжественно приветствовали дети с флажками США и КНР.
Трамп прибыл к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Лидеры прошли по красной дорожке. Трамп поаплодировал выстроившимся детям с флажками и цветами, которые приветствовали глав двух стран.
"Думаю, особенно сильное впечатление на меня произвели эти дети. Они были счастливы, они были красивы. С военными все понятно - лучше быть не могло, но эти дети были потрясающими", – сказал Трамп в ходе переговоров с китайским коллегой.