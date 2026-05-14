Эколог рассказал, чем грозит сокращение популяции пчел

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. При сокращении популяции пчел могут сильно пострадать урожай и качество семян, рассказал эколог Илья Рыбальченко.

Эксперт отметил, что при неудачной обработке растений без предупреждения пасечников пчелы могут получить смертельную дозу химикатов. По его словам, вымирание пчел лишит птиц и мелких животных корма, что нарушит устойчивость всей экосистемы.