Эколог рассказал, чем грозит сокращение популяции пчел
19:08 14.05.2026 (обновлено: 10:25 15.05.2026)
Эколог рассказал, чем грозит сокращение популяции пчел

Рыбальченко: при сокращении популяции пчел может сильно пострадать урожай

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При сокращении популяции пчел могут сильно пострадать урожай и качество семян, рассказал эколог Илья Рыбальченко.
  • Около 75% продовольственных культур в той или иной степени зависят от опыления животными, это не значит, что "без пчел исчезнет вся еда", но значит, что многие культуры дадут меньше плодов.
  • Вымирание пчел лишит птиц и мелких животных корма, что нарушит устойчивость всей экосистемы.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. При сокращении популяции пчел могут сильно пострадать урожай и качество семян, рассказал эколог Илья Рыбальченко.
"Около 75% продовольственных культур в той или иной степени зависят от опыления животными, а почти 90% дикорастущих цветковых растений зависят от него хотя бы частично. Это не значит, что "без пчел исчезнет вся еда", но значит, что многие культуры дадут меньше плодов, хуже будет качество семян и менее стабильный урожай", - сказал Рыбальченко информационному порталу РИАМО.
Эксперт отметил, что при неудачной обработке растений без предупреждения пасечников пчелы могут получить смертельную дозу химикатов. По его словам, вымирание пчел лишит птиц и мелких животных корма, что нарушит устойчивость всей экосистемы.
