КДК оштрафовал Осипенко после матча "Динамо" с "Краснодаром"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал защитника московского "Динамо" Максима Осипенко на 100 тысяч рублей за оскорбительное поведение в отношении соперника по итогам матча 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром", сообщается на сайте организации.