КДК оштрафовал Осипенко после матча "Динамо" с "Краснодаром"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал защитника московского "Динамо" Максима Осипенко на 100 тысяч рублей за оскорбительное поведение в отношении соперника по итогам матча 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром", сообщается на сайте организации.
В понедельник в предпоследнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" на своем поле обыграло "Краснодар" со счетом 2:1. После победного гола у Осипенко произошла словесная перепалка с защитником "Краснодара" Диего Костой, во время которой игрок "бело-голубых" показал неприличный жест. Коста также был оштрафован на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение.
КДК также оштрафовал "Оренбург" на 20 тысяч за нарушение регламента, а тренера команды Ильдара Ахметзянова - на 10 тысяч за выход за пределы технической зоны в матче против "Крыльев Советов". Самарский клуб получил штраф 20 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений.
Калининградская "Балтика" была оштрафована на 20 тысяч рублей за нарушения регламента в матче с московским "Локомотивом", столичный клуб получил аналогичное наказание за скандирование зрителями оскорбительных выражений. Футболист "Балтики" Кевин Андраде был дисквалифицирован на две встречи за грубую игру, при этом один матч считается условным с испытательным сроком до 31 декабря 2026 года. За нарушения регламента также были оштрафованы "Ростов" (30 тысяч), "Динамо" (30 тысяч), "Краснодар" (50 тысяч). Главный тренер "Нижнего Новгорода" Вадим Гаранин оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче с московским ЦСКА.