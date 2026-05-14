19:36 14.05.2026
Онищенко рассказал о своей попытке сдать ЕГЭ

  • Академик РАН Геннадий Онищенко принимал участие в акции по сдаче ЕГЭ более пяти лет назад.
  • Он отметил, что современные школьники изучают технологию сдачи ЕГЭ и поэтому не испытывают таких трудностей во время экзамена, как он.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил РИА Новости, что более пяти лет назад принимал участие в акции по сдаче ЕГЭ, тогда процедура показалась ему сложной.
"Это была акция. Мы не готовились. Сдавать ЕГЭ - это надо сначала выучить технологию сдачи. Когда мы сели, нам зачитали инструкцию. Конечно, слету это нельзя было поймать. Я сам процесс не понял... Это было больше пяти лет назад", - сказал Онищенко.
Он добавил, что современные школьники изучают технологию сдачи ЕГЭ, поэтому не испытывают таких трудностей во время экзамена.
