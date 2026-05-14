14:00 14.05.2026
"Нужно сохранить лицо": Обляков оценил сезон ЦСКА перед последним туром

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист ЦСКА Иван Обляков заявил, что команда должна закончить неудачный сезон победой в дерби над «Локомотивом».
  • Последний матч сезона Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 17 мая.
  • После ухода Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА, исполняющим обязанности стал Дмитрий Игдисамов.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты ЦСКА должны закончить неудачный для себя сезон победой в дерби над московским "Локомотивом", заявил журналистам полузащитник армейцев Иван Обляков.
В последнем матче сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА примет "Локомотив", все игры 30-го тура пройдут 17 мая и стартуют в 18:00 мск. В первом круге железнодорожники победили со счетом 3:0.
«
"Нужно сохранить свое лицо, имидж клуба. Перед собой, своей семьей, болельщиками. Надо выходить и играть на победу. Всегда хочется выигрывать, тем более в дерби особый настрой не нужен, он и так есть. В первом круге болезненное поражение было, поэтому надо побеждать. Сезон неудачный, за трофей не боремся, в тройку не попадем. Но этот матч надо закончить на хорошей ноте", - сказал Обляков.
ЦСКА 4 мая объявил, что швейцарец Фабио Челестини покинул пост главного тренера. С того момента исполняющим обязанности является работавший ранее в академии клуба Дмитрий Игдисамов.
"У Дмитрия Игоревича есть свои видения. Он не стал делать все по-новому, есть и наработки, но у него есть и свое видение футбола. У нас отличные тренировки, нацелены на атаку, на оборону. Отлично работаем. Под каждого соперника он подсказывает, как лучше действовать", - отметил игрок.
