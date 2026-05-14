"Нужно сохранить лицо": Обляков оценил сезон ЦСКА перед последним туром

«

"Нужно сохранить свое лицо, имидж клуба. Перед собой, своей семьей, болельщиками. Надо выходить и играть на победу. Всегда хочется выигрывать, тем более в дерби особый настрой не нужен, он и так есть. В первом круге болезненное поражение было, поэтому надо побеждать. Сезон неудачный, за трофей не боремся, в тройку не попадем. Но этот матч надо закончить на хорошей ноте", - сказал Обляков.