Рейтинг@Mail.ru
Нигматуллин: все знают, что Сафонов - лучший вратарь чемпионата Франции - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:59 14.05.2026
Нигматуллин: все знают, что Сафонов - лучший вратарь чемпионата Франции

Нигматуллин заявил, что все знают, что Сафонов - лучший вратарь Лиги 1

© Фотография из соцсетейМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвей Сафонов обеспечил «Пари Сен-Жермен» досрочную победу в чемпионате Франции.
  • Сафонов был признан лучшим игроком перенесенного матча 29-го тура чемпионата Франции против «Ланса».
  • Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции.
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Выступающий за клуб "Пари Сен-Жермен" россиянин Матвей Сафонов обеспечил команде досрочную победу в чемпионате Франции, и все хорошо знают, кто является лучшим вратарем Лиги 1, заявил РИА Новости бывший голкипер национальной команды Руслан Нигматуллин.
Сафонов был признан лучшим игроком перенесенного матча 29-го тура чемпионата Франции против "Ланса". В среду "ПСЖ" на выезде обыграл "Ланс" (2:0) и досрочно стал чемпионом Франции. Сафонов отразил восемь ударов в створ, проведя девятый сухой матч в турнире сезона-2025/26.
«
"Матвей Сафонов вчера действительно подтвердил свой класс. Он обеспечил "Пари Сен-Жермен" нужную чемпионскую победу и заслуженно получил приз лучшего игрока матча. К сожалению, ему не хватило игр в целом, чтобы номинироваться на звание лучшего вратаря в чемпионате Франции. Но я думаю, что все хорошо понимают, кто сейчас является лучшим голкипером во Франции", - сказал Нигматуллин.
Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. Вратарь перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара". В текущем сезоне 27-летний вратарь сыграл за французский клуб 15 матчей в чемпионате Франции. Данный трофей для россиянина стал седьмым за время выступления в составе парижского клуба. Ранее Сафонов вместе с "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции (2024/25), Кубок и Суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и обладателем Межконтинентального кубка.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Журова: успех Сафонова - весть миру, что несмотря на санкции наш футбол жив
Вчера, 13:39
 
ФутболСпортМатвей СафоновРуслан НигматуллинПари Сен-Жермен (ПСЖ)Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)Ланс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала