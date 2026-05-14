Нигматуллин: все знают, что Сафонов - лучший вратарь чемпионата Франции

"Матвей Сафонов вчера действительно подтвердил свой класс. Он обеспечил "Пари Сен-Жермен" нужную чемпионскую победу и заслуженно получил приз лучшего игрока матча. К сожалению, ему не хватило игр в целом, чтобы номинироваться на звание лучшего вратаря в чемпионате Франции. Но я думаю, что все хорошо понимают, кто сейчас является лучшим голкипером во Франции", - сказал Нигматуллин.