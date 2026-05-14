Нигматуллин: все знают, что Сафонов - лучший вратарь чемпионата Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Выступающий за клуб "Пари Сен-Жермен" россиянин Матвей Сафонов обеспечил команде досрочную победу в чемпионате Франции, и все хорошо знают, кто является лучшим вратарем Лиги 1, заявил РИА Новости бывший голкипер национальной команды Руслан Нигматуллин.
Сафонов был признан лучшим игроком перенесенного матча 29-го тура чемпионата Франции против "Ланса". В среду "ПСЖ" на выезде обыграл "Ланс" (2:0) и досрочно стал чемпионом Франции. Сафонов отразил восемь ударов в створ, проведя девятый сухой матч в турнире сезона-2025/26.
"Матвей Сафонов вчера действительно подтвердил свой класс. Он обеспечил "Пари Сен-Жермен" нужную чемпионскую победу и заслуженно получил приз лучшего игрока матча. К сожалению, ему не хватило игр в целом, чтобы номинироваться на звание лучшего вратаря в чемпионате Франции. Но я думаю, что все хорошо понимают, кто сейчас является лучшим голкипером во Франции", - сказал Нигматуллин.
Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. Вратарь перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара". В текущем сезоне 27-летний вратарь сыграл за французский клуб 15 матчей в чемпионате Франции. Данный трофей для россиянина стал седьмым за время выступления в составе парижского клуба. Ранее Сафонов вместе с "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции (2024/25), Кубок и Суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и обладателем Межконтинентального кубка.