МИД рассказал, как наркокартели используют конфликт на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД России Дмитрий Любинский заявил, что боевики латиноамериканских наркокартелей используют конфликт на Украине.
- Конфликт на Украине используется для оттачивания навыков управления беспилотными летательными аппаратами.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Боевики латиноамериканских наркокартелей используют конфликт на Украине как полигон для оттачивания навыков управления БПЛА, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"Еще одной тревожной тенденцией является использование бойцами латиноамериканских наркокартелей украинского конфликта в качестве полигона для оттачивания навыков управления беспилотными летательными аппаратами", - сказал он в ходе круглого стола на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины.