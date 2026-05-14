Киев перепродает западное оружие террористам в Африке, заявили в МИД

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Западное оружие, которое перепродает ВСУ, замечено у террористических формирований в Буркина-Фасо, Мали, Нигере, Судане, Сомали, Сирии, заявил заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский.
"Эта преступная по сути деятельность сопряжена с массовой незаконной продажей ВСУ западных вооружений и боеприпасов. Их наличие у террористических формирований фиксируется в Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго, в Мали, Нигере, Судане, Сомали, Сирии, Центральноафриканской Республике, в Чаде", - сказал он в Дипломатической академии на круглом столе об угрозе распространения преступности и наркотиков с Украины.