Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские чиновники и командиры формирований ВСУ в прифронтовой зоне похищают людей, заявил заместитель главы МИД Дмитрий Любинский.
- Похищения происходят без суда и следствия, люди подозреваются в пророссийских настроениях.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украинские чиновники и командиры формирований ВСУ в прифронтовой зоне похищают и убивают людей, подозреваемых в пророссийских настроениях, заявил заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский.
"В прифронтовой зоне без суда и следствия они (чиновники и командиры формирований ВСУ - ред.) осуществляют похищение и убийство украинских граждан, подозреваемых в пророссийских настроениях", - сказал он в Дипломатической академии на круглом столе об угрозе распространения преступности наркотиков с Украины.