МИД рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым омбудсменом

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел России рассчитывает продолжить плодотворное сотрудничество с институтом уполномоченного по правам человека в РФ с приходом на должность омбудсмена Яны Лантратовой, сообщили в МИД.
Госдума в четверг назначила председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Лантратову ("Справедливая Россия") на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
"Рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД по случаю назначения.