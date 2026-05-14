МИД КНР не ответил на вопрос, считает ли Си Цзиньпин Трампа другом

ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в четверг не дал прямого ответа на вопрос о том, считает ли председатель Китая Си Цзиньпин своим другом американского президента Дональда Трампа.
Трамп во время встречи с китайским лидером в Пекине заявил, что для него честь быть другом председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе брифинга один из журналистов попросил ответить на вопрос о том, считает ли Си Цзиньпин своим другом Дональда Трампа.
"Сегодня в первой половине дня председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом США Трампом, находящимся с государственным визитом в Китае, в Доме народных собраний в Пекине. Стороны обменялись мнениями по основным вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также глобальным вопросам", - сказал дипломат, не ответив прямо на заданный вопрос о дружбе.
Переговоры лидеров двух стран прошли в четверг в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Трампа в КНР 13-15 мая.