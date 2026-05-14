Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР не ответил на вопрос, считает ли Си Цзиньпин Трампа другом - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 14.05.2026
МИД КНР не ответил на вопрос, считает ли Си Цзиньпин Трампа другом

МИД КНР не ответил прямо на вопрос, считает ли Си Цзиньпин Трампа своим другом

© AP Photo / Kenny HolstonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Большом зале народных собраний в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Большом зале народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© AP Photo / Kenny Holston
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Большом зале народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь не дал прямого ответа на вопрос о том, считает ли Си Цзиньпин своим другом Дональда Трампа.
  • Переговоры лидеров двух стран прошли в четверг в Пекине в рамках государственного визита Трампа 13-15 мая.
ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в четверг не дал прямого ответа на вопрос о том, считает ли председатель Китая Си Цзиньпин своим другом американского президента Дональда Трампа.
Трамп во время встречи с китайским лидером в Пекине заявил, что для него честь быть другом председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе брифинга один из журналистов попросил ответить на вопрос о том, считает ли Си Цзиньпин своим другом Дональда Трампа.
«
"Сегодня в первой половине дня председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом США Трампом, находящимся с государственным визитом в Китае, в Доме народных собраний в Пекине. Стороны обменялись мнениями по основным вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также глобальным вопросам", - сказал дипломат, не ответив прямо на заданный вопрос о дружбе.
Переговоры лидеров двух стран прошли в четверг в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Трампа в КНР 13-15 мая.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
СМИ: Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров обсудили украинский кризис
08:50
 
В миреКитайПекинСШАДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала