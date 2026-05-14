Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Индии обсудили сотрудничество в энергетике и космосе - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 14.05.2026 (обновлено: 10:01 14.05.2026)
Лавров и глава МИД Индии обсудили сотрудничество в энергетике и космосе

Лавров и глава МИД Индии высоко оценили перспективы сотрудничества в энергетике

© Фото : МИД России/TelegramСергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар на переговорах в Нью-Дели
Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар на переговорах в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Фото : МИД России/Telegram
Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар на переговорах в Нью-Дели
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар высоко оценили перспективы сотрудничества в энергетике и космосе.
  • Министры подтвердили планы Москвы и Нью-Дели расширять торговлю и взаимодействие в финансах и логистике.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар обсудили совместные планы двух стран в энергетике и космосе.
Переговоры министров прошли в среду в Нью-Дели.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Лавров прокомментировал слухи об отказе Индии от российской нефти
Вчера, 09:07
«

"Высоко оценены перспективы сотрудничества в сфере передовых технологий, энергетики и мирного космоса", — написал МИД России на своем сайте.

Министры подтвердили, что Москва и Нью-Дели продолжат расширять торговлю и взаимодействие в финансах и логистике.
Также дипломаты обсудили мировую повестку, уделив особое внимание ситуации на Ближнем Востоке.
Лавров с 13 по 15 мая находится с визитом в Индии. Ожидается его участие в совещании глав МИД стран БРИКС.
Встреча Путина с главой Нового банка развития БРИКС Роуссефф - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Путин обсудил с Роуссефф деятельность Нового банка развития БРИКС
Вчера, 22:06
 
Нью-ДелиРоссияМИД ИндииСергей ЛавровСубраманиам ДжайшанкарБлижний ВостокИндияВ миреБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала