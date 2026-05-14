Лавров и глава МИД Индии обсудили сотрудничество в энергетике и космосе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар высоко оценили перспективы сотрудничества в энергетике и космосе.
- Министры подтвердили планы Москвы и Нью-Дели расширять торговлю и взаимодействие в финансах и логистике.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар обсудили совместные планы двух стран в энергетике и космосе.
Переговоры министров прошли в среду в Нью-Дели.
"Высоко оценены перспективы сотрудничества в сфере передовых технологий, энергетики и мирного космоса", — написал МИД России на своем сайте.
Министры подтвердили, что Москва и Нью-Дели продолжат расширять торговлю и взаимодействие в финансах и логистике.
Также дипломаты обсудили мировую повестку, уделив особое внимание ситуации на Ближнем Востоке.
Лавров с 13 по 15 мая находится с визитом в Индии. Ожидается его участие в совещании глав МИД стран БРИКС.