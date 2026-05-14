Маск назвал свой визит в Китай потрясающим

ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал потрясающим визит президента США Дональда Трампа и сопровождающей его делегации американских предпринимателей в Китай, передает корреспондент РИА Новости.
"Потрясающе", - сказал Маск журналистам в ответ на вопрос о том, как он оценивает визит.
Трамп в среду прилетел в Пекин с трехдневным визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг. Перед поездкой Трамп обещал, что в ходе переговоров с Си Цзиньпином первым делом попросит коллегу "открыть" Китай для работы американских компаний.
