Маск назвал свой визит в Китай потрясающим
11:57 14.05.2026
Маск назвал свой визит в Китай потрясающим

Илон Маск назвал свой визит в Китай потрясающим

© REUTERS / Evan VucciИлон Маск покидает зал народных собраний в Пекине
ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал потрясающим визит президента США Дональда Трампа и сопровождающей его делегации американских предпринимателей в Китай, передает корреспондент РИА Новости.
"Потрясающе", - сказал Маск журналистам в ответ на вопрос о том, как он оценивает визит.
После этого он направился на встречу американских бизнесменов с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Доме народных собраний в Пекине.
Трамп в среду прилетел в Пекин с трехдневным визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг. Перед поездкой Трамп обещал, что в ходе переговоров с Си Цзиньпином первым делом попросит коллегу "открыть" Китай для работы американских компаний.
