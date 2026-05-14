Плющенко и Ягудин усмехнулись бы: почему сдается Малинин

Американский гений русского происхождения хочет взять паузу в карьере после провала на Олимпиаде. РИА Новости рассказывает, как устроен Илья Малинин, и почему российские фигуристы на его месте шли напролом.

Сдулся в 21 год

Самый талантливый фигурист поколения, трехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион в команде, полностью выгорел в 21 год.

Евгений Плющенко в 20 лет проиграл первую Олимпиаду заклятому сопернику Алексею Ягудину , а следующий же сезон провел без единого поражения. Алена Савченко в возрасте Малинина еще не выиграла ни одной медали главных стартов, а в последующие годы у нее их будут десятки, включая самую выстраданную и дорогую - золото Пхенчхана-2018. Елена Бережная в 21 год приехала на свои первые Игры и проиграла золото, но смогла добиться этого всего спустя пару лет после смертельно опасной травмы.

Так что возможно, дело не в нагрузках, - они всегда были запредельными в конкретной временной отсечке, - а в людях. За последние двадцать лет человечество окончательно сместило фокус с коллективного на индивидуальное. Теперь принято больше говорить о чувствах, а не о целях. Не принято выкладываться на максимум в отсутствие гарантий, и в принципе потерян навык удерживать внимание дольше, чем требует того ролик в TikTok.

Это все, конечно, фоновый белый шум вечного конфликта поколений. Но искренне понять боль золотого мальчика, который пока что готов искать причины своих проблем в ком угодно, кроме себя, довольно сложно.

"Сейчас я действительно стараюсь не возлагать на себя слишком больших ожиданий. Просто пытаюсь почувствовать, понять, что работает лучше всего.

Я не смог поехать в Милан ради себя. Мне нужно было отодвинуть чужие ожидания на задний план. Именно это и привело к тому, что все пошло не так.

Оглядываясь на весь этот опыт, я понимаю, какое огромное давление было на меня, столько ожиданий, столько людей многого от меня хотели. И все просто сложилось воедино, все мелочи в итоге привели к результату", – рассказал Малинин в интервью сайту Международного олимпийского комитета.

Не помог и Арутюнян

Самым болезненным для Малинина оказался не сам факт отсутствия золотой медали, а несоответствие реальности и ожиданий, причем чужих. Два года до Олимпиады он катался играючи и даже где-то издевательски. Казалось, что ему все дается легко, минимальные усилия приносили огромный результат. Он купался в славе и с удовольствием принимал все привилегии топ-спортсмена - внимание прессы, восторги трибун, медали и рекламные контракты. Но профессионалы знают: к привилегиям идут еще и обязательства. Нужно постоянно мониторить свое физическое и психологическое состояние и в случае предчувствия спада отказываться от лишнего - наносного, отвлекающего, постороннего. Если не получается сделать это самостоятельно, например, в силу молодости, пусть стоп-кнопка будет у тренера. Но у Арутюняна ее не было, и вообще в какой-то момент между ними случился разлад, потому что имя Рафа пропадало из списка тренеров Ильи в его профиле.

Тем не менее, ответственность за поражение на Олимпиаде Арутюнян в полной мере разделил с Ильей и его родителями. Он сидел в кисс-энд-крае после произвольной программы с прямой спиной, пока папа Роман Скорняков хватался за голову, а Илья выглядел растерянным мальчиком, у которого только что улетел воздушный змей. Словом, выглядел совсем не той звездой, которой несколько дней назад махал с трибуны рэппер Снуп Дог.

« "Огонь и воду он уже прошел, но есть еще медные трубы, а это не все выдерживают. Они ведь только начали трубить – буквально сезон-другой назад. Это пока совсем не срок, хоть ему и может казаться, что он все повидал.

Иногда это случается буквально за один день. Когда приходит успех, рядом тут же оказываются случайные люди, у которых к тебе свой интерес. И которые начнут говорить неправду, в которую можно поверить и пойти не в ту сторону.

Я его очень люблю и уважаю, хоть ему 20, а мне под 70. И я желаю ему пройти это все достойно, найти правильных людей, которые будут говорить правду, пусть она и не всегда будет приятной. Надеюсь что он воспримет ее не как оскорбление, а как информацию к действию.

Следующие 4 года – если он решит кататься дальше – будут совсем другими. И я представляю, в чем будет их сложность, а он – не очень. Но на то она и молодость, что тебе кажется, что ты все понял", - так рассуждал Арутюнян о будущем Ильи в интервью Спортсу.

Если бы Малинин сумел победить на Олимпиаде, это бы сделало опасным прецедентом модель его карьеры. Он стал бы первым чемпионом-шоуменом с величайшим в истории набором прыжков, живущим душой наружу. Но в Милане победил классический спортсмен Михаил Шайдоров , в чьей золотой медали спокойного трудолюбия закопано в десятки раз больше, чем огненного таланта. На Олимпийских играх, как много раз было доказано, котируется именно оно.

Другой гений из США был без понтов

Восемь лет назад через подобное испытание проходил другой американский вундеркинд - Натан Чен . Он был почти таким же непобедимым (почти, потому что соревновался в одно время с Юдзуру Ханю и не имел железного преимущества), также тренировался у Арутюняна и ехал на Олимпиаду в Пхенчхан за победой. На стороне Ханю был опыт и вторая оценка, на стороне Чена - шесть четверных прыжков в произвольной программе. И Чен не справился, развалившись, в отличие от Малинина, сразу в короткой программе.

Есть между ним и Малининым одно отличие - Чен все-таки вел довольно закрытый образ жизни. Болельщики и журналисты знали, что он одержим учебой, уделяет ей не меньше внимания, чем спорту. Но и только. Тусовок, хайпа, понтов и прочего публичного проявления у него всегда был минимум.

Возможно, это помогло Чену выстоять в самый трудный момент. Когда не вся твоя жизнь ведется напоказ, а счастье не зависит от одобрительного гула толпы, остается безопасное место в душе, куда можно приткнуться, если ты раздавлен и осмеян. Он не стал пропускать сезон после пхенчханского удара, а сразу продолжил тренироваться и выступать. В свои 18 лет Чен понимал, что времени у него на самом деле не так уж много - есть еще 4 года на спорт, а потом будет полноценная учеба и карьера в медицинском. Проанализировал ошибки, исключил лишних людей в своем окружении и полностью доверился тренеру. И это при условии, что часть цикла пришлась на пандемию коронавируса, так что тренироваться пришлось удаленно.