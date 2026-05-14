"Самые длинные ноги в мире": фото баскетболистки из России взорвали соцсети

Она сделала крутую карьеру в профессиональном баскетболе и добралась до золота чемпионата Европы и бронзы Олимпийских игр, а после ухода из спорта стала успешной моделью. РИА Новости Спорт рассказывает о российской атлетке, которая разрывает соцсети фото и роликами.

Рост 205 сантиментов

То, что Екатерина Лисина станет профессиональной спортсменкой, было практически предрешено — девочка родилась в семье баскетболистов. Природные данные тоже способствовали успешной игре. Лисина с детства выступала на позиции центровой, была заметно выше сверстниц.

Уже в 16 лет начала играть за венгерский клуб "МиЗо Печ", чему поспособствовал переезд семьи в Словакию. Проведя три года в Европе, девушка получила приглашение из ЦСКА. Лисина его приняла, но первый сезон в России провела в подмосковном "Спартаке" на правах аренды. Там Екатерина впервые стала чемпионкой России и победительницей Евролиги.

Вернувшись в ЦСКА, Лисина выиграла мировую лигу и Кубок России. Однако вскоре армейцы столкнулись с финансовыми проблемами и снялись со всех турниров, а Екатерина вернулась к родителям в Словакию. Там она стала выступать за местный "Кошице".

В Европу Лисина приехала уже в ранге чемпионки мира и бронзового призера Олимпийских игр в Пекине. На Играх российская сборная уступила американкам в полуфинале, а в матче за третье место обыграла хозяек турнира китаянок.

Вскоре Екатерина вернулась в "Спартак" и снова стала чемпионкой Евролиги. После годичного перерыва, связанного с рождением ребенка, она возобновила карьеру в курском "Динамо", в составе которого выиграла Кубок Европы, а ушла из спорта в 2014 году.

Рекорды Гиннеса и миллионы подписчиков

Золото чемпионата Европы, медали чемпионата мира и Олимпийских игр, победы в Евролиге и чемпионате России и россыпь других наград — все это Лисина заработала за десять с небольшим лет в профессиональном спорте. Но это реализовало ее амбиции лишь наполовину, ведь с детства Екатерина хотела попробовать себя в модельной сфере.

Карьера и тут пошла быстро в гору. Данные Лисиной даже помогли ей попасть в Книгу рекордов Гиннесса. В 2017 году ей присвоили звание самой высокой модели мира.

И это не единственное упоминание Лисиной в знаменитой книге рекордов. Девушка также официально признана обладательницей самых длинных ног в мире — 132,2 сантиметра!

В соцсетях Лисина регулярно демонстрирует главное "оружие". Еще один впечатляющий факт о ногах баскетболистки — она носит обувь 47 размера.

Фото и видео с Екатериной регулярно разрывают соцсети. На ее страницу в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) подписано около двух миллионов человек, а счетчик подписчиков в Tiktok уже перевалил за десять миллионов пользователей.

