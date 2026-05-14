Рейтинг@Mail.ru
"Самые длинные ноги в мире": фото баскетболистки из России взорвали соцсети - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
08:00 14.05.2026

"Самые длинные ноги в мире": фото баскетболистки из России взорвали соцсети

© Фото : соцсети Екатерины ЛисинойЕкатерина Лисина
Екатерина Лисина - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Фото : соцсети Екатерины Лисиной
Читать в
МАКСДзен
Она сделала крутую карьеру в профессиональном баскетболе и добралась до золота чемпионата Европы и бронзы Олимпийских игр, а после ухода из спорта стала успешной моделью. РИА Новости Спорт рассказывает о российской атлетке, которая разрывает соцсети фото и роликами.

Рост 205 сантиментов

То, что Екатерина Лисина станет профессиональной спортсменкой, было практически предрешено — девочка родилась в семье баскетболистов. Природные данные тоже способствовали успешной игре. Лисина с детства выступала на позиции центровой, была заметно выше сверстниц.
Уже в 16 лет начала играть за венгерский клуб "МиЗо Печ", чему поспособствовал переезд семьи в Словакию. Проведя три года в Европе, девушка получила приглашение из ЦСКА. Лисина его приняла, но первый сезон в России провела в подмосковном "Спартаке" на правах аренды. Там Екатерина впервые стала чемпионкой России и победительницей Евролиги.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБаскетболистка женской сборной России Екатерина Лисина
Баскетболистка женской сборной России Екатерина Лисина - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Баскетболистка женской сборной России Екатерина Лисина
Вернувшись в ЦСКА, Лисина выиграла мировую лигу и Кубок России. Однако вскоре армейцы столкнулись с финансовыми проблемами и снялись со всех турниров, а Екатерина вернулась к родителям в Словакию. Там она стала выступать за местный "Кошице".
В Европу Лисина приехала уже в ранге чемпионки мира и бронзового призера Олимпийских игр в Пекине. На Играх российская сборная уступила американкам в полуфинале, а в матче за третье место обыграла хозяек турнира китаянок.
Вскоре Екатерина вернулась в "Спартак" и снова стала чемпионкой Евролиги. После годичного перерыва, связанного с рождением ребенка, она возобновила карьеру в курском "Динамо", в составе которого выиграла Кубок Европы, а ушла из спорта в 2014 году.
Майя Гурбанбердиева - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Русская чемпионка решилась на отчаянный шаг. Кто еще делал такое?
25 апреля, 13:00

Рекорды Гиннеса и миллионы подписчиков

Золото чемпионата Европы, медали чемпионата мира и Олимпийских игр, победы в Евролиге и чемпионате России и россыпь других наград — все это Лисина заработала за десять с небольшим лет в профессиональном спорте. Но это реализовало ее амбиции лишь наполовину, ведь с детства Екатерина хотела попробовать себя в модельной сфере.
Карьера и тут пошла быстро в гору. Данные Лисиной даже помогли ей попасть в Книгу рекордов Гиннесса. В 2017 году ей присвоили звание самой высокой модели мира.
© Фото : соцсети Екатерины ЛисинойЕкатерина Лисина
Екатерина Лисина - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : соцсети Екатерины Лисиной
Екатерина Лисина
И это не единственное упоминание Лисиной в знаменитой книге рекордов. Девушка также официально признана обладательницей самых длинных ног в мире — 132,2 сантиметра!
© Фото : соцсети Екатерины ЛисинойЕкатерина Лисина
Екатерина Лисина - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : соцсети Екатерины Лисиной
Екатерина Лисина
В соцсетях Лисина регулярно демонстрирует главное "оружие". Еще один впечатляющий факт о ногах баскетболистки — она носит обувь 47 размера.
© Фото : соцсети Екатерины ЛисинойЕкатерина Лисина
Екатерина Лисина - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : соцсети Екатерины Лисиной
Екатерина Лисина
Фото и видео с Екатериной регулярно разрывают соцсети. На ее страницу в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) подписано около двух миллионов человек, а счетчик подписчиков в Tiktok уже перевалил за десять миллионов пользователей.
© Фото : соцсети Екатерины ЛисинойЕкатерина Лисина
Екатерина Лисина - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : соцсети Екатерины Лисиной
Екатерина Лисина
Лисина сотрудничает с модельным агентством World’s Tallest Models, время от времени снимается в музыкальных клипах и регулярно публикует пикантные фото.
 
БаскетболЕкатерина ЛисинаВокруг спортаАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала