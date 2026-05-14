Рейтинг@Mail.ru
США не могут убедить КНР свернуть сотрудничество с Россией, считает эксперт - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 14.05.2026
США не могут убедить КНР свернуть сотрудничество с Россией, считает эксперт

Родионов: переговоры Трампа и Си Цзиньпина не ослабят связи России и Китая

© AP Photo / Kenny HolstonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Большом зале народных собраний в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Большом зале народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© AP Photo / Kenny Holston
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Большом зале народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина не ослабят отношения Пекина и Москвы, считает политолог Дмитрий Родионов.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина не ослабят отношения Пекина и Москвы, так как Штаты ничем не могут убедить КНР свернуть сотрудничество с Россией, заявил РИА Новости политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
По его оценке, Трамп и его окружение хотели бы добиться от Китая отказа от тесных отношений с Россией, поскольку сейчас США вынуждены конкурировать с обеими странами.
"Китаю они не могут предложить чего-то такого, чтобы он пошел на ослабление отношений с Россией", - считает Родионов.
Он отметил, что сотрудничество Пекина с Москвой рассчитано на долгосрочный период, и кардинальное изменение этого курса представить невозможно.
"Не в традициях Китая и России жертвовать стратегическими отношениями ради сиюминутных выгод, а тем более дружить против кого-то. Мы дружим не против кого-то, а ради себя, наших отношений, многополярного мира", - объяснил Родионов.
Трамп находится с государственным визитом в Китае 13-15 мая. Его переговоры с лидером КНР прошли ранее в четверг. Позже ожидается государственный банкет, а в пятницу у двух лидеров пройдет рабочий обед.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Китай и США должны преодолеть "ловушку Фукидида", заявил Си Цзиньпин
Вчера, 06:14
 
В миреКитайРоссияСШАДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала