США не могут убедить КНР свернуть сотрудничество с Россией, считает эксперт

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина не ослабят отношения Пекина и Москвы, так как Штаты ничем не могут убедить КНР свернуть сотрудничество с Россией, заявил РИА Новости политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

По его оценке, Трамп и его окружение хотели бы добиться от Китая отказа от тесных отношений с Россией , поскольку сейчас США вынуждены конкурировать с обеими странами.

"Китаю они не могут предложить чего-то такого, чтобы он пошел на ослабление отношений с Россией", - считает Родионов

Он отметил, что сотрудничество Пекина Москвой рассчитано на долгосрочный период, и кардинальное изменение этого курса представить невозможно.

"Не в традициях Китая и России жертвовать стратегическими отношениями ради сиюминутных выгод, а тем более дружить против кого-то. Мы дружим не против кого-то, а ради себя, наших отношений, многополярного мира", - объяснил Родионов.