Главный тренер "Эдмонтона" покинул клуб после двух финалов Кубка Стэнли
17:57 14.05.2026
Главный тренер "Эдмонтона" покинул клуб после двух финалов Кубка Стэнли

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Кноблаух покинул свой пост.
  • Вместе с Кноблаухом команду покидает его помощник Марк Стюарт.
  • Кноблаух возглавлял «Эдмонтон» с ноября 2023 года и дважды выводил клуб в финал плей-офф НХЛ, где оба раза «Эдмонтон» проигрывал «Флориде Пантерз».
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Крис Кноблаух покинул пост главного тренера "Эдмонтон Ойлерз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Вместе с Кноблаухом команду покидает его помощник Марк Стюарт.
«
"После тщательного анализа прошедшего сезона мы считаем, что эти изменения необходимы. Мы благодарны Крису и Марку за их вклад в нашу организацию и желаем им всего наилучшего в будущем", - сказал генеральный менеджер клуба Стэн Боуман.
Кноблауху 47 лет, он возглавлял "Эдмонтон" с ноября 2023 года. Под руководством канадского специалиста клуб два раза подряд выходил в финал плей-офф НХЛ - в 2024 и 2025 годах, где оба раза проигрывал "Флориде Пантерз". В нынешнем сезоне "Эдмонтон" в серии первого раунда Кубка Стэнли уступил "Анахайм Дакс" (2-4).
