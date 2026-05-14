Главный тренер "Эдмонтона" покинул клуб после двух финалов Кубка Стэнли

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Крис Кноблаух покинул пост главного тренера "Эдмонтон Ойлерз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Вместе с Кноблаухом команду покидает его помощник Марк Стюарт.
"После тщательного анализа прошедшего сезона мы считаем, что эти изменения необходимы. Мы благодарны Крису и Марку за их вклад в нашу организацию и желаем им всего наилучшего в будущем", - сказал генеральный менеджер клуба Стэн Боуман.
Кноблауху 47 лет, он возглавлял "Эдмонтон" с ноября 2023 года. Под руководством канадского специалиста клуб два раза подряд выходил в финал плей-офф НХЛ - в 2024 и 2025 годах, где оба раза проигрывал "Флориде Пантерз". В нынешнем сезоне "Эдмонтон" в серии первого раунда Кубка Стэнли уступил "Анахайм Дакс" (2-4).
