Си Цзиньпин приветствовал укрепление сотрудничества с США

ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Китай приветствует укрепление сотрудничества с США, уверен, что у американских компаний появятся еще больше перспектив в КНР, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американскими предпринимателями.
"Китай приветствует укрепление взаимовыгодного сотрудничества с США и уверен, что у американских компаний появятся еще больше перспектив в КНР", - заявил Си Цзиньпин, его цитирует Центральное телевидение Китая.
Он уточнил, что открытые внешнему миру двери Китая будут становиться только шире.
Переговоры лидеров двух стран прошли в четверг в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Трампа в КНР 13-15 мая.