Переговоры Си Цзиньпина и Трампа завершились
07:45 14.05.2026 (обновлено: 11:22 14.05.2026)
Переговоры Си Цзиньпина и Трампа завершились

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа, продолжавшиеся более двух часов, завершились

© REUTERS / Maxim ShemetovПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время церемонии приветствия в Большом зале народных собраний в Пекине, Китай
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время церемонии приветствия в Большом зале народных собраний в Пекине, Китай
© REUTERS / Maxim Shemetov
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время церемонии приветствия в Большом зале народных собраний в Пекине, Китай
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа завершились.
  • Встреча прошла в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Трампа в КНР 13–15 мая.
ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в китайской столице Пекине завершились, передает Центральное телевидение Китая.
"Четырнадцатого мая председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине провёл переговоры с президентом США Дональдом Трампом, который прибыл в Китай с государственным визитом. В настоящее время переговоры завершены", - говорится в сообщении телеканала.
Переговоры лидеров двух стран прошли в четверг в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Трампа в КНР 13-15 мая.
