Более десяти бизнесменов из США присоединились к переговорам в Китае

07:19 14.05.2026 (обновлено: 10:43 14.05.2026)
© REUTERS / Maxim ShemetovТим Кук и Илон Маск на церемонии приветствия президента США Дональда Трампа в Большом зале народных собраний в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более десяти представителей американского бизнеса присоединились к переговорам президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
  • Среди участников переговоров были гендиректор Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук и гендиректор Nvidia Дженсен Хуан.
ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Более 10 представителей американского бизнеса, включая глав Tesla, Apple и Nvidia, присоединились к переговорам президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает Центральное телевидение Китая.
"В ходе переговоров лидеров Китая и США более десяти представителей американского бизнеса, включая генерального директора Tesla Илона Маска, генерального директора Apple Тима Кука и генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, вошли в зал переговоров", - говорится в сообщении телеканала.
Переговоры лидеров двух стран проходят в четверг в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Трампа в КНР 13-15 мая.
