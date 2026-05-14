Краткий пересказ от РИА ИИ
- Си Цзиньпин предупредил о риске конфликта с США из-за Тайваня.
- Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" — обязательным условием для других государств.
ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. При неверном подходе к тайваньскому вопросу между КНР и США может возникнуть конфликт, который приведет к серьезному ухудшению отношений, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине.
"Если подойти неправильно к вопросу Тайваня, две страны могут столкнуться и даже вступить в конфликт, что поставит китайско-американские отношения в крайне опасное положение", - сказал Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.