Си Цзиньпин предупредил о риске конфликта с США из-за Тайваня.

ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. При неверном подходе к тайваньскому вопросу между КНР и США может возникнуть конфликт, который приведет к серьезному ухудшению отношений, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине.