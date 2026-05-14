Трамп заявил, что привез в КНР крупнейших бизнесменов для развития торговли

05:58 14.05.2026 (обновлено: 06:32 14.05.2026)
Трамп заявил, что привез в Китай крупнейших бизнесменов для развития торговли

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, Китай
ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что привез в Китай крупнейших бизнесменов мира для развития торговли.
"С нами - величайшие бизнесмены, самые крупные и, пожалуй, лучшие в мире. С нами - потрясающие люди, и все они здесь, рядом со мной", - сказал Трамп на встрече с главой КНР Си Цзиньпином.
Он отметил, что привез этих бизнесменов ради развития торговли.
"Мы обратились к 30 ведущим представителям бизнеса в мире, и абсолютно каждый из них ответил согласием", - добавил Трамп.
