США и Китаю выгодно сотрудничество, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Стабильные китайско-американские отношения выгодны всему миру, а сотрудничество может принести пользу обеим сторонам, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Пекине.
"Стабильные отношения Китая и США выгодны всему миру. Обе стороны должны сотрудничать и быть партнерами, а не противниками, чтобы достичь взаимного успеха и процветания, а также проложить путь для правильного взаимодействия крупных держав в новую эпоху", - сказал Си Цзиньпин.
Трансляцию начала встречи ведет Центральное телевидение Китая.