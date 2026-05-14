Китай и США должны быть партнерами, а не противниками, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 14.05.2026
05:42 14.05.2026 (обновлено: 06:21 14.05.2026)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, Китай
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны быть партнерами, а не противниками.
  • Председатель КНР подчеркнул, что от сотрудничества выигрывают обе стороны, а от противостояния — страдают.
ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Пекин и Вашингтон должны быть партнерами, а не противниками, добиваться общего успеха и процветания, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пекине.
"От сотрудничества выигрывают обе стороны, а от противостояния обе стороны страдают, следует быть партнерами, а не противниками", - сказал китайский лидер.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и США должны "взаимно способствовать успеху друг друга, совместно процветать и найти правильный путь сосуществования крупных держав в новую эпоху".
Переговоры лидеров двух стран проходят в четверг в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Трампа в КНР 13-15 мая. Трансляцию начала встречи ведет Центральное телевидение Китая.
