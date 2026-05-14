"Локо" обыграл "Спартак" в первом матче финальной серии МХЛ
18:14 14.05.2026
"Локо" обыграл "Спартак" в первом матче финальной серии МХЛ

"Локо" обыграл "Спартак" в первой игре финальной серии Молодежной хоккейной лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярославский «Локо» обыграл московский «Спартак» в первом матче финальной серии плей-офф МХЛ со счетом 3:2.
  • Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Локо».
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ярославский "Локо" обыграл московский "Спартак" в первом матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 2:2). У победителей шайбы забросили Леонид Зилев (26-я минута), Роман Лутцев (43) и Арсений Шлюков (51). В составе гостей отличились Ярослав Беляков (51) и Данил Кочуров (54).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Локо". Вторая встреча пройдет 16 мая также в Ярославле.
Действующим обладателем Кубка Харламова является "Спартак".
ХоккейХК Спартак (Москва)Локомотив (Ярославль)Молодёжная хоккейная лига (МХЛ)
 
