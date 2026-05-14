Экс-рекордсмена КХЛ госпитализировали из-за рецидива рака

По информации "Московского комсомольца", несколько дней назад экс-вратарь был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. У хоккеиста случился третий рецидив с метастазами. В 2019 году у игрока был диагностирован высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины, который он смог победить в 2020 году.