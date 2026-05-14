14:50 14.05.2026 (обновлено: 15:44 14.05.2026)
Экс-рекордсмена КХЛ госпитализировали из-за рецидива рака

Экс-рекордсмена КХЛ Алексея Мурыгина госпитализировали из-за рецидива рака

Алексей Мурыгин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший рекордсмен КХЛ по продолжительности сухой серии Алексей Мурыгин госпитализирован из-за рецидива онкологического заболевания.
  • У хоккеиста случился третий рецидив с метастазами, в 2019 году у него был диагностирован высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины, который он смог победить в 2020 году.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бывший рекордсмен по продолжительности сухой серии в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Алексей Мурыгин госпитализирован из-за рецидива онкологического заболевания, сообщается в Telegram-канале хабаровского "Амура".
По информации "Московского комсомольца", несколько дней назад экс-вратарь был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. У хоккеиста случился третий рецидив с метастазами. В 2019 году у игрока был диагностирован высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины, который он смог победить в 2020 году.
"В нашу хоккейную семью пришла беда. Друзья, все мы знаем Алексея Мурыгина как земляка, нашего воспитанника, сильного спортсмена, радовавшего нас своей игрой. Но сейчас соперник оказался сильнее, чем на льду. Вместо тренировок и работы - химиотерапия, аппарат ИВЛ и борьба за жизнь", - говорится в заявлении "Амура".
Мурыгину 39 лет. В период игровой карьеры воспитанник "Амура" играл за хабаровчан, а также за магнитогорский "Металлург", ярославский "Локомотив", омский "Авангард", нижегородское "Торпедо", нижнекамский "Нефтехимик" и китайский "Куньлунь Ред Стар". В октябре 2015 года в составе "Локомотива" он установил рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии - 302 минуты 11 секунд. В 2019 году это достижение превзошел голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов.
ХоккейСпортАлексей МурыгинТимур БиляловАмурКХЛ 2025-2026
 
