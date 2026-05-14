"Ужасно играл": в Норвегии объяснили невызов Хайкина в сборную на ЧМ

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что пока преждевременно включать получившего норвежское гражданство российского вратаря "Будё-Глимт" Никиту Хайкина в состав сборной Норвегии по футболу.
Ранее TV2 сообщил, что Хайкин не войдет в состав сборной Норвегии на чемпионат мира, даже если Международная федерация футбола (ФИФА) одобрит смену его спортивного гражданства.
"Три недели назад я был бы удивлен и немного разочарован, если бы Хайкин не вошел в сборную Норвегии. Но в последнее время все немного изменилось. Никита ужасно играл, допустил несколько серьезных, несвойственных ему ошибок. К тому же он никогда не был в составе сборной Норвегии, поэтому неизвестно, как бы он взаимодействовал с командой. Очевидно, что в случае сомнений приоритет отдают опытным игрокам. Думаю, главный тренер сборной Столе Сольбаккен понял, что для Хайкина, к сожалению, сейчас неподходящее время", - сказал Сальтведт.