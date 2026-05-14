Хайкина не включат в состав сборной Норвегии на чемпионат мира, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский вратарь Никита Хайкин не войдет в состав сборной Норвегии на чемпионат мира по футболу.

ФИФА отказала Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии из-за несоответствия критерию пятилетнего непрерывного проживания в стране.

Норвежская футбольная ассоциация оспорила решение ФИФА, однако в сборной Норвегии пришли к выводу, что включение Хайкина в состав было бы неправомерным.

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Получивший норвежское гражданство российский вратарь "Будё-Глимт" Никита Хайкин не войдет в состав сборной Норвегии на чемпионат мира по футболу, сообщает TV2.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) отказала Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии, посчитав, что он не соответствует критерию пятилетнего непрерывного проживания в стране из-за аренды в " Бристоль Сити " в 2023 году. Норвежская футбольная ассоциация оспорила это решение. Срок подачи расширенных заявок на турнир истек 11 мая, окончательный состав должен быть отправлен до 1 июня.

По информации источника, в сборной Норвегии пришли к выводу о том, что включение Хайкина в состав даже в случае одобрения ФИФА было бы неправомерным.

Хайкину 30 лет, он родился в Израиле и имеет также израильское, российское и британское гражданство. О получении голкипером норвежского паспорта стало известно в середине апреля. Ранее сообщалось, что Хайкин отказался от российского футбольного гражданства. Вратарь женат на норвежке с российскими корнями Тане Левик. Спортсмен заявлял, что хочет жить и воспитывать детей в Норвегии.