Хайкина не включат в состав сборной Норвегии на чемпионат мира, пишут СМИ

13:56 14.05.2026
  • Российский вратарь Никита Хайкин не войдет в состав сборной Норвегии на чемпионат мира по футболу.
  • ФИФА отказала Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии из-за несоответствия критерию пятилетнего непрерывного проживания в стране.
  • Норвежская футбольная ассоциация оспорила решение ФИФА, однако в сборной Норвегии пришли к выводу, что включение Хайкина в состав было бы неправомерным.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Получивший норвежское гражданство российский вратарь "Будё-Глимт" Никита Хайкин не войдет в состав сборной Норвегии на чемпионат мира по футболу, сообщает TV2.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) отказала Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии, посчитав, что он не соответствует критерию пятилетнего непрерывного проживания в стране из-за аренды в "Бристоль Сити" в 2023 году. Норвежская футбольная ассоциация оспорила это решение. Срок подачи расширенных заявок на турнир истек 11 мая, окончательный состав должен быть отправлен до 1 июня.
По информации источника, в сборной Норвегии пришли к выводу о том, что включение Хайкина в состав даже в случае одобрения ФИФА было бы неправомерным.
Хайкину 30 лет, он родился в Израиле и имеет также израильское, российское и британское гражданство. О получении голкипером норвежского паспорта стало известно в середине апреля. Ранее сообщалось, что Хайкин отказался от российского футбольного гражданства. Вратарь женат на норвежке с российскими корнями Тане Левик. Спортсмен заявлял, что хочет жить и воспитывать детей в Норвегии.
На групповом этапе чемпионата мира норвежцы сыграют против сборных Ирака, Сенегала и Франции.
