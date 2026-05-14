Онищенко рассказал, как себя проявляет хантавирус в России

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Хантавирус, который существует на территории России, проявляет себя в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), симптомами которой являются кашель, кровотечение и отказ почек, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.