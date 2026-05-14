Онищенко рассказал, как себя проявляет хантавирус в России - РИА Новости, 14.05.2026
12:55 14.05.2026
Онищенко рассказал, как себя проявляет хантавирус в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хантавирус в России проявляется как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), симптомами которой являются кашель, кровотечение и отказ почек.
  • Инкубационный период ГЛПС составляет от 3–5 дней до трех недель.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Хантавирус, который существует на территории России, проявляет себя в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), симптомами которой являются кашель, кровотечение и отказ почек, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Заболеваемость хантавирусом в России идет по типу геморрагических лихорадок с почечным синдромом. Это кашель, пневмония, а когда болезнь развивается и ее вовремя не диагностировали, то начинается кровотечение у людей, так называемые геморрагии, и отказывают почки. Это очень опасный симптом", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в Москве.
Он добавил, что инкубационный период ГЛПС составляет от 3-5 дней до трех недель.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 11 случаев заражения, три человека скончались.
Судно MV Hondius прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа. После завершения их высадки судно продолжило путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.
Здоровье - ОбществоРоссияГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияВОЗ
 
 
