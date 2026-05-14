Иран не отпустит Трампа

Еще накануне вылета в Пекин Трамп назвал иранские условия для начала переговоров чушью, заявив, что даже не дочитал их до конца и вообще перемирие "еле дышит", — то есть дал понять, что может возобновить боевые действия. Сделать это вскоре после возвращения из Китая, конечно, можно — вот только тем самым Трамп автоматически обнулит весь эффект (в том числе внутриамериканский) от переговоров с Си Цзиньпином. А учитывая, что чуть ли не через несколько дней после Трампа в Пекин прилетит Владимир Путин, возобновление ударов по Ирану будет выглядеть еще более странно: пока в китайской столице два лидера обсуждают пути решения мировых проблем, третий демонстративно продолжает их множить. Причем вредит этим не Китаю и России, а всему миру, особенно собственным союзникам, своей стране и себе лично.

США уже проиграли иранскую войну — причем таким образом, что последствия этого будут иметь огромное, долгоиграющее значение для репутации и возможностей Вашингтона в регионе и в мире. Возобновление боевых действий — будь то новые бомбежки исламской республики или операция по захвату островов в Персидском заливе — ничего принципиально не изменит. Сокрушить Иран , то есть добиться смены режима на проамериканский, Белый дом не сможет — как и полностью лишить иранцев возможности обстреливать проходящие через Ормузский пролив суда и нефтегазовую инфраструктуру стран Залива. То есть если Трамп не хочет, чтобы надвигающийся глобальный энергетический и продовольственный кризис стал реальностью (а он вошел в историю как человек, который его спровоцировал), то у него нет никакой альтернативы переговорам с Ираном. Причем переговорам реальным, а не бессмысленному требованию капитуляции Тегерана

Что мешает переговорам? Амбиции Нетаньяху, который втравил Трампа в эту безумную авантюру? Уже нет: Трамп понял, что никакого "падения аятолл" не будет. Собственная гордыня, которая не позволяет признать если не ошибку в расчетах (этого Трамп никогда не сделает), то бессмысленность дальнейших попыток силой (или блокадой) выбить из Ирана отказ от ядерной программы? Отчасти и это, но самое важное в том, что Трампу мешают иранцы. Они согласны на компромисс по ядерной программе (как были согласны на него и десять лет назад, и в начале этого года, накануне американо-израильского нападения), но они не собираются отказываться от нее — более того, сейчас их условия начала переговоров еще жестче, чем были месяц или два до этого.

В Белом доме могут сколько угодно выкидывать в корзину бумаги из Тегерана, но иранцы действительно ужесточают условия и не собираются сдавать назад. Последние их требования состоят из пяти пунктов, которые американцы должны выполнить перед тем, как Иран согласится сесть с ними за стол переговоров. Это шаги по восстановлению доверия Тегерана к Вашингтону — а оно, естественно, отсутствует после того, как американцы убили рахбара Али Хаменеи и напали на Иран. Теперь от них ждут разблокировки иранских активов, снятия санкций, компенсации ущерба от агрессии — и признания суверенного права исламской республики на Ормузский пролив. Последний пункт означает, что простого возврата к довоенной ситуации уже не получится: даже если Иран не станет брать деньги за проход судов, он будет участвовать в установлении правил их прохода через пролив. А ведь этого не было до начала войны — и получается, что Штаты сами дали Ирану мощнейшее геополитическое оружие в виде частичного контроля над проливом. Еще раз: разблокировать силой пролив США не могут — для этого нужна полноценная военная операция, которая приведет к эскалации в виде возобновления иранских ударов по странам Залива и новым потерям в нефте- и газодобыче. Что окончательно выведет из себя арабов, и так уже понимающих, что для Америки важен только Израиль , а не их мнение и интересы.

А ведь есть еще и арабская улица, которая видит, что Израиль творит и с палестинцами в Газе, и на Западном берегу, и в Ливане . Бесконечно игнорировать мнение арабских масс никто из арабских правителей не может себе позволить, но и тут Иран подает им пример защиты мусульманских братьев: пятым условием для начала переговоров с США является прекращение войны на всех фронтах, включая ливанский. То есть Трамп должен не просто перестать слушать Нетаньяху по Ирану, но и заставить того прекратить удары по Ливану (периодически возобновляемые, несмотря на объявленное перемирие). Получается, что Нетаньяху может в любой момент сорвать американо-иранские переговоры? Да — если только Трамп категорически не запретит ему даже думать о бомбежках Ливана.

То есть иранцы не заинтересованы в переговорах с американцами? Нет, они хотят снятия блокады и уверенности в мирном будущем — в том, что США и Израиль снова не начнут бомбежки, — однако они не верят, что Трамп будет выполнять даже подписанное соглашение. И дело тут не в ядерном оружии, которого у Ирана нет, а в том, что Америка не отступится от Ирана до тех пор, пока ее не заставят это сделать обстоятельства непреодолимой силы. Какие именно? Однозначная позиция американских союзников и партнеров, прежде всего стран Залива, которые потребуют вернуть свободу судоходства через пролив ценой договоренностей с Ираном. Вашингтон может достаточно долго игнорировать их? Нет, уже не может. Потому что, кроме них, кризис бьет по всей мировой экономике и влияет на отношение к Штатам самых разных стран — от Индии до Франции . И это мы не говорим про Китай , который на фоне трамповской иранской авантюры приобретает в глазах всего Глобального Юга еще большее значение в качестве противовеса США.