Глебов, Гонду и Алвес пропускают тренировку ЦСКА перед последним туром РПЛ

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Выступающие за ЦСКА бразильский полузащитник Матеус Алвес и аргентинский нападающий Лусиано Гонду, а также хавбек Кирилл Глебов пропускают тренировку армейцев в преддверии матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Локомотивом", передает корреспондент РИА Новости с места событий.