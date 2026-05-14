Гауфф вышла в финал турнира WTA 1000 в Риме

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла румынку Сорану Кырстю в полуфинале турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу посеянной под третьим номером американки. Кырстя выступала под 26-м номером посева. Матч продолжался 1 час 15 минут.
В решающем матче соперницей Гауфф будет победительница встречи Ига Швёнтек (Польша, 4-й номер посева) - Элина Свитолина (Украина, 7).