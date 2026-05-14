17:38 14.05.2026
Гауфф вышла в финал турнира WTA 1000 в Риме

© Фото : Пресс-служба China Open
Американская теннисистка Кори (Коко) Гауфф
Американская теннисистка Кори (Коко) Гауфф. Архивное фото
Американская теннисистка Кори (Коко) Гауфф. Архивное фото
  • Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в финал турнира категории WTA 1000 в Риме, победив в полуфинале румынку Сорану Кырстю.
  • Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Гауфф.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла румынку Сорану Кырстю в полуфинале турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу посеянной под третьим номером американки. Кырстя выступала под 26-м номером посева. Матч продолжался 1 час 15 минут.
В решающем матче соперницей Гауфф будет победительница встречи Ига Швёнтек (Польша, 4-й номер посева) - Элина Свитолина (Украина, 7).
 
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
