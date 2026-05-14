В Южной Корее сформировали группу поддержки на матч женской ЛЧ с КНДР - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
14:27 14.05.2026 (обновлено: 15:45 14.05.2026)
В Южной Корее сформировали группу поддержки на матч женской ЛЧ с КНДР

Группа поддержки из 3 тысяч человек посетит футбольный матч КНДР и Южной Кореи

СЕУЛ, 14 мая - РИА Новости. Около 3 тысяч человек войдут в нейтральную группу поддержки, которая посетит матч между женскими футбольными клубами КНДР и Южной Кореи в полуфинале женской Лиги чемпионов и будет поддерживать обе команды для честной игры, передает агентство Ренхап.
Женский футбольный клуб из КНДР в мае посетит Южную Корею для соревнований в полуфинале женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (AFC), это первый визит спортивной команды из КНДР на Юг за 8 лет, а для женского футбола за 12 лет. "Нэкохян" сыграет с южнокорейским "Сувон ФК Уимен" в Сувоне 23 мая.
«
"Около 200 южнокорейских общественных организаций сформировали группу поддержки численностью 3 тысячи человек для исторического межкорейского матча", - говорится в сообщении агентства.
Организаторы заявили, что будут поддерживать обе команды "в духе честной игры и мира". Как отмечает Ренхап, в соответствии с правилами AFC, болельщики не будут использовать лозунги, связанные с национальной принадлежностью, а станут скандировать только названия клубов.
Сообщается, что министерство по делам объединения Республики Корея выделило около 202 тысяч долларов на поддержку группы болельщиков.
