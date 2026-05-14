В Южной Корее сформировали группу поддержки на матч женской ЛЧ с КНДР

СЕУЛ, 14 мая - РИА Новости. Около 3 тысяч человек войдут в нейтральную группу поддержки, которая посетит матч между женскими футбольными клубами КНДР и Южной Кореи в полуфинале женской Лиги чемпионов и будет поддерживать обе команды для честной игры, передает агентство Ренхап.