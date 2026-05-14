МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Продюсер и музыкант Максим Фадеев даст первый сольный концерт за последние пять лет, билеты стартуют с отметки в 2,5 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив афиши.
Шоу состоится 24 октября в Санкт-Петербурге на площадке "СКА Арена". В предыдущий раз он выступал в 2021 году, тогда выбор артиста так же пал на северную столицу.
Площадка "СКА Арена" признана самой большой хоккейной ареной в мире и вмещает в себя 21,5 тысячи зрителей. На данный момент реализовано около 25% всех билетов.
По данным РИА Новости, цены на билеты в дальние сектора начинаются от 2,5 тысяч рублей и достигают отметки в 10 тысяч рублей. Места в партере обойдутся зрителям от 8 до 30 тысяч рублей. Стоимость билетов в VIP-ложу составляет около 20 тысяч рублей, на арене предусмотрено 62 такие ложи.
В последние годы Фадеев существенно сократил публичную активность. После смерти отца артист, по его словам, пережил сложный период, связанный с переоценкой жизненных ориентиров. В 2022 году он принял крещение и с тех пор работает над музыкальными произведениями, основанными на текстах молитв, часть из них исполняется церковными хорами. Кроме того, продюсер планирует построить музыкальные школы для детей.