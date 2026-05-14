Краткий пересказ от РИА ИИ
- В центре помощи диким животным "Велес" в Ленинградской области выхаживают ежика, попавшего под газонокосилку.
- Он потерял большую часть иголок, но серьезных травм не получил.
- Специалисты центра отмечают, что иголки у ежей периодически обновляются, процесс восстановления может занять год.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. В центре помощи диким животным "Велес" в Ленинградской области выхаживают ежика, попавшего под газонокосилку.
"В десятых числах мая к нам привезли новенького — ежика, который попал под триммер/газонокосилку. К счастью, серьезных травм он не получил, но вот большую часть своих иголок потерял", — рассказали в организации.
По словам специалистов, иголки у ежей периодически обновляются.
"Так что "стриженным под ежика" этот малыш останется не навсегда. Но процесс восстановления может растянуться на год. Все это время он будет находиться у нас, и следующим летом мы надеемся выпустить его обратно в природу", — добавили в центре.
Реабилитационный карантинный центр диких животных "Велес" находится в деревне Рапполово Всеволожского района Ленинградской области. Туда на лечение и реабилитацию поступают звери, многих из которых впоследствии нельзя вернуть в дикую природу, так как это приведет к их гибели. Таких животных устраивают в приюты и благотворительные фонды, но чаще оставляют в центре.
