В Ленинградской области выхаживают ежика, попавшего под газонокосилку

"В десятых числах мая к нам привезли новенького — ежика, который попал под триммер/газонокосилку. К счастью, серьезных травм он не получил, но вот большую часть своих иголок потерял", — рассказали в организации .

"Так что "стриженным под ежика" этот малыш останется не навсегда. Но процесс восстановления может растянуться на год. Все это время он будет находиться у нас, и следующим летом мы надеемся выпустить его обратно в природу", — добавили в центре.