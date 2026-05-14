Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Киселев назвал джаз неотъемлемой частью отечественной культуры и отметил богатые джазовые традиции в России.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Джаз является неотъемлемой частью отечественной культуры, в России богатые джазовые традиции, считает гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Первый сезон джазового фестиваля "Джаз на Трех Горах", в рамках которого объединятся джаз и церковь, пройдет на территории Храма Николая Чудотворца в Москве 23-24 мая. Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля, прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в четверг.
Киселев рассказал о миссии артиста
23 сентября 2025, 21:06
"Я считаю джаз частью нашей отечественной культуры, у нас богатые джазовые традиции. Кроме того, джаз – это очень честная музыка, джаз нельзя играть "под фанеру". Россия нуждается в честности как внутри страны, так и в мире, в честности по отношению к России. Так что джазом нас не испугаешь", - сказал Киселев на пресс-конференции.
Гендиректор назвал художественного руководителя фестиваля, джазового пианиста и композитора Якова Окуня прекрасным музыкантом и достоянием России.
"Для православной церкви тоже очень важно говорить о диапазоне восприятия мира. Может, кому-то покажется неожиданным такое сочетание - джазовый фестиваль и православный храм. Но, мне кажется, никаких противоречий здесь нет", - отметил Киселев.
Окунь добавил, что в его семье джаз и церковь всегда жили вместе.
Киселев назвал джаз спасительной культурой
26 сентября 2024, 11:59
"Я родился в очень интересной семье. Мой отец - знаменитый джазовый музыкант, а мама была хранительницей Древнерусского искусства в Третьяковской галерее. У нас стояли иконы, звучал джаз. Для меня это совершенно естественная среда, я не вижу никаких противоречий", - рассказал Окунь.
Первый сезон ежегодного джазового фестиваля "Джаз на Трех Горах" организован по инициативе творческого общества "Руфъ" при Храме Николая Чудотворца на Трех Горах и Академии джаза и пройдет при поддержке департамента культуры Москвы.
РИА Новости - информационный партнер фестиваля.