11:25 14.05.2026
Дуран покинул расположение "Зенита" перед последним туром РПЛ

© Фото : соцсети ФК "Зенит"Джон Дуран
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Колумбийский нападающий Джон Дуран покинул расположение петербургского «Зенита» по личным обстоятельствам.
  • «Зениту» достаточно сыграть вничью с «Ростовом» в 30-м туре, чтобы завоевать чемпионство.
  • Дуран присоединился к «Зениту» на правах аренды из саудовского «Аль-Насра» в феврале и провел за клуб девять матчей, забив два гола.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Колумбийский нападающий Джон Дуран покинул расположение петербургского "Зенита" по личным обстоятельствам перед заключительным туром Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В 30-м туре "Зенит" в гостях сыграет с "Ростовом". Петербургскому клубу достаточно сыграть вничью, чтобы завоевать чемпионство. Матчи заключительного тура состоятся 17 мая.
"Джон Дуран покинул расположение "сине-бело-голубых". Руководство клуба и колумбийский нападающий согласовали отсутствие игрока в связи с личными обстоятельствами. О возвращении футболиста в команду будет объявлено дополнительно", - говорится в заявлении.
Дурану 22 года. Колумбиец присоединился к "Зениту" на правах аренды из саудовского "Аль-Насра" в феврале. Он провел за клуб девять матчей и забил два гола.
ФутболСпортДжон ДуранРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Зенит
 
