Дуран покинул расположение "Зенита" перед последним туром РПЛ

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Колумбийский нападающий Джон Дуран покинул расположение петербургского "Зенита" по личным обстоятельствам перед заключительным туром Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
"Джон Дуран покинул расположение "сине-бело-голубых". Руководство клуба и колумбийский нападающий согласовали отсутствие игрока в связи с личными обстоятельствами. О возвращении футболиста в команду будет объявлено дополнительно", - говорится в заявлении.
Дурану 22 года. Колумбиец присоединился к "Зениту" на правах аренды из саудовского "Аль-Насра" в феврале. Он провел за клуб девять матчей и забил два гола.