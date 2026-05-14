Россиян предупредили о рисках "волшебной" таблетки от долгов

Юрист Маркарьян предупредил о мошенниках в фирмах, списывающих долги

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фирмы, обещающие быстрое списание долгов, часто оказываются мошенниками, предупредил юрист Рубен Маркарьян.
  • Недобросовестные компании могут взимать большие комиссии заранее, фальсифицировать документы и подавать ложные заявления в суд, утверждает эксперт.
  • Долги нельзя списать без суда, напомнил он.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Фирмы, обещающие быстрое списание долгов, часто оказываются мошенниками. Об этом агентству “Прайм” рассказал заместитель Президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян.
«
"Некоторые недобросовестные компании взимают большие комиссии заранее, а после получения денег просто исчезают. Распространены фальсификация документов и подача ложных заявлений в суд — это грозит уже уголовной ответственностью", — пояснил эксперт.
По словам Маркарьяна, реклама "лёгкого избавления от долгов" — это ловушка. Никто не может списать долги без суда и закона. Банки предлагают легальные программы реструктуризации, а вести переговоры лучше с адвокатом, а не с сомнительными посредниками. "Не ищите волшебных таблеток — обращайтесь к профессионалам", — резюмировал адвокат.
Юрист объяснила, как быть при обнаружении чужого кредита на свое имя
7 мая, 02:10
 
ОбществоРоссияДолгиМошенничествоРубен Маркарьян
 
 
