"В это никто не верил". Россиян обязали лично защищать свою землю

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Захар Андреев. Долгие годы он захватывал обширные территории России, почти не встречая сопротивления. Но в этом году все изменилось — по крайней мере на бумаге. В России начался сезон борьбы с борщевиком, которая теперь пойдет по новым правилам. Помогут ли правовые меры остановить распространение вредного вида и что грозит тем, кто не будет их соблюдать, — в материале РИА Новости.

"Смотрели как на больную"

В апреле пробились первые ростки. К середине мая выросли огромные "лопухи". В июне появятся зонтичные соцветия на мощных стеблях. Весна и начало лета — время наиболее активного роста борщевика Сосновского. И лучший период для борьбы с ним. Если раньше этим занимались в основном волонтеры, то теперь уничтожение захватчика — обязанность всех, кто отвечает за земли, на которых он поселился.

С 1 марта в России вступили в силу поправки в Земельный кодекс. Закон впервые ввел юридическое понятие "опасные виды инвазивных (чужеродных) растений" и обязал всех, кто несет юридическую ответственность за участок, защищать окружающую среду от распространения таких видов.

Интересно, что борщевик Сосновского признали инвазивным видом лишь в феврале 2026-го, когда в соответствующий список его внесло Министерство природных ресурсов и экологии. До этого по решению Минсельхоза опасное растение относилось к сорнякам.

Активисты считают новые меры в том числе и своей победой.

"Очень хорошо, что инвазивные виды наконец-то признали проблемой на федеральном уровне, а само понятие появилось в правовом поле. До сих пор только некоторые регионы принимали меры. А лет десять назад и вовсе никто не верил, что ради какой-то травы будут менять федеральные законы. На меня все как на больную смотрели. Но, к счастью, что-то меняется в лучшую сторону", — говорит основатель движения "Антиборщевик" Мария Попова.

Однако остается вопрос, как проконтролировать выполнение закона. Для этого также предусмотрены меры.

Оштрафуют и отберут участок

Согласно статье 8.7 КоАП, при невыполнении требований закона — то есть если на участке выявят борщевик или другое инвазивное растение — обычным гражданам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 100, а юридическим — от 400 до 700. А вот наказание на землях сельхозназначения может быть еще строже — изъятие участка.

Попова оценивает введение новых штрафов скорее положительно: денежные взыскания, которые ранее устанавливали за подобные нарушения в отдельных регионах, были невелики, так что владельцы предпочитали платить штраф, нежели уничтожать борщевик.

По словам юристов, процедура привлечения к ответственности следующая: мониторинг проводят Россельхознадзор и органы местного самоуправления. Информация о нарушениях поступает от неравнодушных граждан или в ходе плановых рейдов. Оштрафуют не сразу — сперва выпишут предупреждение, отмечают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

Впрочем, немедленной победы над борщевиком, скорее всего, требовать от владельцев участков не будут. Согласно закону, к санкциям приводит "непроведение мероприятий".

"Значит, должно быть видно, что они проводятся. Никто не может потребовать, и это было бы против здравого смысла, чтобы вы вывели борщевик у себя на участке за короткое время раз и навсегда, но следы борьбы (например, кошения) должны быть. Если провели или планируете провести обработку гербицидами, установите табличку с датой обработки", — советуют в проекте "СтопБорщевик".

По словам Поповой, строгие меры обычных дачников не коснутся: как правило, их участки в порядке. Меры в первую очередь направлены на более крупных собственников, которые некогда приобрели активы, чтобы, например, перепрофилировать под застройку, и с тех пор ими не занимаются. Ранее подобную практику вводили в отдельных регионах — в том числе в Московской области.

"Она довольно неплохо себя показала, но с 2022-го, к сожалению, ввели мораторий на проверки, и теперь власти могут предпринять какие-то действия только по жалобам граждан. А граждане в этом плане немного ленивые, чаще думают о шашлыках и своих огородах. Мало у кого есть время и желание писать жалобу на участок, который в километре от их дома. И процесс, к сожалению, очень сильно затормозился. Надеюсь, с принятием нового закона инициатива будет исходить и от государства", — говорит эксперт.

Есть признаки того, что государство настроилось на борьбу с борщевиком серьезно: так, в феврале были задержаны сотрудники администрации Сергиева Посада, которые, по версии следствия, похищали деньги, выделенные на борьбу с инвазивным видом.

Хорошо, но мало

Сообщество "борщеборцев" встретило изменения с осторожным оптимизмом, однако там отмечают, что на законодательном уровне сделано пока не все.

"С борщевиком сложно бороться только лопатой, особенно когда заросли большие. Химия эффективнее. Но применить ее можно не везде — ряд ограничений на потраву сохраняется. Прежде всего это водоохранные зоны. У больших рек вроде Волги они достигают 200 метров. Выкопать борщевик в этой зоне нереально, а значит, им никто не будет заниматься. Это плохо, потому что вода отлично разносит семена. Можно использовать опыт Белоруссии, где разрешили применять некоторые наименее опасные препараты на берегах рек и водоемов", — приводит пример Попова.

Кроме того, любые государственные усилия по борьбе с борщевиком имеют ограничения на уровне концепции: они направлены на уничтожение больших зарослей. Одиночными же ростками и малыми очагами, скорее всего, федеральные власти заниматься не будут.

"Но бороться только с площадными зарослями — это путь в никуда. Семена все равно разнесутся ветром, животными и людьми", — предупреждает Попова.

Поэтому, считает она, без сознательности каждого гражданина угрозу не победить.

"Если дачник идет по грибы и увидел на опушке цветущий зонт — может обрезать цветы, и нового очага не будет. Если люди начнут уничтожать одиночные растения, остановить процесс получится", — уверена активист.