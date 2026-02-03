https://ria.ru/20260203/sk-2072020046.html
Появились подробности по делу работников администрации Сергиева Посада
Задержанные сотрудники администрации Сергиева Посада, по версии следствия, похищали деньги, выделяемые в рамках муниципального контракта по борьбе с борщевиком, РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T18:39:00+03:00
2026-02-03T18:39:00+03:00
2026-02-03T18:39:00+03:00
происшествия
сергиев посад
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сергиев посад
московская область (подмосковье)
россия
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Задержанные сотрудники администрации Сергиева Посада, по версии следствия, похищали деньги, выделяемые в рамках муниципального контракта по борьбе с борщевиком, сообщили в ГСУ СК по Подмосковью.
"С 2023 по 2025 год должностные лица администрации совместно похищали денежные средства, выделяемые в рамках муниципального контракта по борьбе с борщевиком Сосновского, а также получали взятки от коммерсанта, осуществлявшего эти работы, за подписание соответствующих актов и увеличение объёма работ в дальнейшем", - сообщили в главке.
Отмечается, что общая сумма взяток составила порядка 4 миллионов рублей.
Во вторник в пресс-службе УФСБ России
по Москве
и области сообщили, что первый замглавы Сергиево-Посадского округа, подмосковный депутат и бизнесмены стали фигурантами дела о мошенничестве и взятках.