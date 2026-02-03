Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности по делу работников администрации Сергиева Посада - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/sk-2072020046.html
Появились подробности по делу работников администрации Сергиева Посада
Появились подробности по делу работников администрации Сергиева Посада - РИА Новости, 03.02.2026
Появились подробности по делу работников администрации Сергиева Посада
Задержанные сотрудники администрации Сергиева Посада, по версии следствия, похищали деньги, выделяемые в рамках муниципального контракта по борьбе с борщевиком, РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T18:39:00+03:00
2026-02-03T18:39:00+03:00
происшествия
сергиев посад
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_0:96:2784:1662_1920x0_80_0_0_b8190601beeae55263de603f74b09f88.jpg
https://ria.ru/20250416/smirnov-2011662672.html
сергиев посад
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_221:0:2564:1757_1920x0_80_0_0_a8ebd38de71deee4987159c771144aaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сергиев посад, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности по делу работников администрации Сергиева Посада

СК: чиновники в Сергиевом Посаде крали выделяемые на борьбу с борщевиком деньги

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Задержанные сотрудники администрации Сергиева Посада, по версии следствия, похищали деньги, выделяемые в рамках муниципального контракта по борьбе с борщевиком, сообщили в ГСУ СК по Подмосковью.
"С 2023 по 2025 год должностные лица администрации совместно похищали денежные средства, выделяемые в рамках муниципального контракта по борьбе с борщевиком Сосновского, а также получали взятки от коммерсанта, осуществлявшего эти работы, за подписание соответствующих актов и увеличение объёма работ в дальнейшем", - сообщили в главке.
Отмечается, что общая сумма взяток составила порядка 4 миллионов рублей.
Во вторник в пресс-службе УФСБ России по Москве и области сообщили, что первый замглавы Сергиево-Посадского округа, подмосковный депутат и бизнесмены стали фигурантами дела о мошенничестве и взятках.
Экс-глава Курской области Смирнов в зале суда - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Смирнова задержали за хищение средств, выделенных на фортификации
16 апреля 2025, 19:00
 
ПроисшествияСергиев ПосадМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала