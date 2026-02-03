Появились подробности по делу работников администрации Сергиева Посада

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Задержанные сотрудники администрации Сергиева Посада, по версии следствия, похищали деньги, выделяемые в рамках муниципального контракта по борьбе с борщевиком, сообщили в ГСУ СК по Подмосковью.

"С 2023 по 2025 год должностные лица администрации совместно похищали денежные средства, выделяемые в рамках муниципального контракта по борьбе с борщевиком Сосновского, а также получали взятки от коммерсанта, осуществлявшего эти работы, за подписание соответствующих актов и увеличение объёма работ в дальнейшем", - сообщили в главке.