Рейтинг@Mail.ru
Экс-вратарь сборной России оценил перспективы Агкацева заиграть в Европе - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:18 14.05.2026
Экс-вратарь сборной России оценил перспективы Агкацева заиграть в Европе

Нигматуллин: у Агкацева есть потенциал заиграть в сильном европейском клубе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСтанислав Агкацев
Станислав Агкацев - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин заявил, что вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев имеет потенциал для того, чтобы заиграть в сильном европейском клубе.
  • Станислав Агкацев был признан лучшим вратарем сезона в Кубке России по футболу.
  • Руслан Нигматуллин отметил, что Агкацев проводит сильный сезон и в чемпионате России.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев имеет потенциал для того, чтобы заиграть в сильном европейском клубе, заявил РИА Новости бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин.
Агкацев был признан лучшим вратарем сезона в Кубке России по футболу.
«
"Агкацев проводит очень сильный сезон и в чемпионате России, и в Кубке. Думаю, в чемпионате он также заберет приз лучшего голкипера сезона. Безусловно, краснодарская вратарская школа работает очень хорошо - спросите у болельщиков французского клуба ("ПСЖ", в котором играет экс-вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов - прим. ред.). У Агкацева тоже есть потенциал заиграть в сильном европейском клубе, но не стоит забегать вперед. Пусть как можно дольше радует своих краснодарских болельщиков", - сказал Нигматуллин.
Футбол. РПЛ. Матч Пари НН - Зенит - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Вратаря "Нижнего Новгорода" крупно оштрафовали за оскорбление болельщиков
Вчера, 18:48
 
ФутболСтанислав АгкацевРуслан НигматуллинКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала