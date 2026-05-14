Экс-вратарь сборной России оценил перспективы Агкацева заиграть в Европе

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев имеет потенциал для того, чтобы заиграть в сильном европейском клубе, заявил РИА Новости бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин.
Агкацев был признан лучшим вратарем сезона в Кубке России по футболу.
"Агкацев проводит очень сильный сезон и в чемпионате России, и в Кубке. Думаю, в чемпионате он также заберет приз лучшего голкипера сезона. Безусловно, краснодарская вратарская школа работает очень хорошо - спросите у болельщиков французского клуба ("ПСЖ", в котором играет экс-вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов - прим. ред.). У Агкацева тоже есть потенциал заиграть в сильном европейском клубе, но не стоит забегать вперед. Пусть как можно дольше радует своих краснодарских болельщиков", - сказал Нигматуллин.