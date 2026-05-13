В Кремле призвали Зеленского вывести войска из Донбасса
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
13:41 13.05.2026 (обновлено: 15:08 13.05.2026)
В Кремле призвали Зеленского вывести войска из Донбасса

Песков призвал Зеленского вывести войска из Донбасса ради мира

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков призвал Зеленского вывести войска из Донбасса.
  • Для открытия коридора к полноформатным мирным переговорам ВСУ должны покинуть российские регионы, подчеркнул представитель Кремля.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и другие регионы России, чтобы открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом министерства иностранных дел Российской Федерации, Зеленский должен отдать приказ Вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, какой важный шаг должен сделать Зеленский для приближения к урегулированию украинского конфликта.
На просьбу уточнить, должны ли ВСУ уйти в том числе с территории Херсонской и Запорожской областей, Песков порекомендовал перечитать заявление президента РФ Владимира Путина на встрече с руководством МИД России в июне 2024 года.
Российский лидер тогда назвал условия для прекращения огня и начала переговоров: украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, причем именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в состав Украины.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
