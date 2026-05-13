06:59 13.05.2026
В ГД предложили повысить минимальную зарплату медсестер

Здание Государственной думы России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил повысить минимальный уровень заработной платы медицинских сестер до 130–140% от среднего по региону.
  • Зарплата медсестер должна быть дифференцированной и увеличиваться в соответствии с уровнем квалификации и стажем.
  • Причины оттока кадров в отрасли — низкий уровень оплаты труда, высокая нагрузка и значительная бюрократическая нагрузка.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Повысить минимальный уровень заработной платы медицинских сестер до 130-140% от среднего по региону на фоне дефицита кадров и высокой нагрузки в отрасли предложил председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, депутата ГД РФ от ЛДПР Сергей Леонов.
"ЛДПР настаивает на необходимости поднять минимальный порог заработной платы медсестер до 130-140% от средней зарплаты в регионе. А после зарплата должна быть дифференцированной и увеличиваться в соответствии с уровнем квалификации и стажем", - написал Леонов в Telegram-канале.
Леонов отметил, что причинами оттока кадров является низкий уровень оплаты труда, высокая нагрузка, включая смены по 12 часов, а также значительная бюрократическая нагрузка: на оформление документации может уходить до 30% рабочего времени.
"Если конкретизировать, то в регионах укомплектованность штатов часто не превышает 70–80%, а в сельской местности ситуация еще хуже. Все потому, что молодые специалисты не спешат выбирать профессию или увольняются в течение первого года, а опытные сотрудники уходят из-за выгорания и низкой мотивации", - добавил Леонов.
