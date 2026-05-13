В ГД предложили повысить минимальную зарплату медсестер

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Повысить минимальный уровень заработной платы медицинских сестер до 130-140% от среднего по региону на фоне дефицита кадров и высокой нагрузки в отрасли предложил председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, депутата ГД РФ от ЛДПР Сергей Леонов.

Леонов отметил, что причинами оттока кадров является низкий уровень оплаты труда, высокая нагрузка, включая смены по 12 часов, а также значительная бюрократическая нагрузка: на оформление документации может уходить до 30% рабочего времени.

"Если конкретизировать, то в регионах укомплектованность штатов часто не превышает 70–80%, а в сельской местности ситуация еще хуже. Все потому, что молодые специалисты не спешат выбирать профессию или увольняются в течение первого года, а опытные сотрудники уходят из-за выгорания и низкой мотивации", - добавил Леонов.