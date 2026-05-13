В России примут резолюцию о недопустимости запрета русского языка

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальную резолюцию о защите, популяризации и недопустимости запрета русского языка и литературы примут в России по итогам работы I Петербургского международного филологического форума, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
В СПбГУ 13-15 мая проходит I Петербургский международный филологический форум "Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России".
"Главным итогом работы форума станет принятие официальной резолюции о защите, популяризации и недопустимости запрета русского языка и русской литературы. Резолюция форума будет направлена нашим зарубежным партнерам. Мы открыто заявляем всему миру, что русский язык был и остается языком просвещения, науки и диалога", – сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Министр отметил, что изучение и поддержка русского языка – безусловный приоритет развития российского образования.